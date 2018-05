Fresenius: Und wieder ein neuer Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Fresenius hat 2017 das 14. Rekordjahr in Folge hingelegt. Das verkündete Konzernchef Stephan Sturm auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Der Umsatz des Bad Homburger Medizinkonzerns stieg 2017 demnach um 16 Prozent auf 33,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte um 15 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Beim Gewinn war der Anstieg am größten und lag mit fast 1,9 Milliarden Euro um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.