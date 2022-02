Fresenius SE löst Jubelsturm aus!

An der Heimatbörse Xetra notiert Fresenius & per 24.02.2022, 17:04 Uhr bei 33.505 EUR. Fresenius & zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fresenius & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fresenius & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Fresenius & sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fresenius & vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Fresenius &. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 44,9 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 34,02 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 33.505 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Fresenius & nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 0,13 Prozentpunkte (2,44 % gegenüber 2,31 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fresenius & konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Fresenius & auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Fresenius SE-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fresenius SE jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fresenius SE Aktie.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...