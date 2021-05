Fresenius SE-Aktie: Top Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius SE – der Widerstand wurde aufgelöst!

Die Bullen der Fresenius SE-Aktie konnten in den letzten Handelswochen ganze Arbeit leisten. So bewerkstelligen sie ein Durchbrechen der harten Widerstandszone von etwa 40,50 EUR. Insofern ist der Weg jetzt zur Oberseite frei. Als Kursziele kommen die Marken von 46,50 und 51,50 EUR in den direkten Fokus. Dort sind bei Fresenius vorangegangene Hochpunkte zu finden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung