Fresenius SE-Aktie: Darum sollte man sich diese Aktie einmal genauer anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Gesundheitskonzern Fresenius SE hat zum Ende des vergangenen Monats seine Bücher geöffnet und Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung gegeben. Die Zahlen fielen solide aus, in allen Unternehmensbereichen gab es ein organisches Wachstum. In der Folge hat der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Der Konzernumsatz soll demnach währungsbereinigt um 4 bis 7 Prozent steigen, das Konzernergebnis soll auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung