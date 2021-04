Fresenius, Redfin, Zalando: 3 Aktien, die ich im März gekauft habe!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Ja, ich habe auch im März dieses Jahres Aktien gekauft. Genauer gesagt sind es die Aktien von Fresenius (WKN: 578560), Redfin (WKN: A2DU22) und Zalando (WKN: ZAL111) gewesen, die im dritten Monat dieses Jahres in meinem Depot gelandet sind. Einige erstmals, andere hingegen nachgekauft.

Viel spannender dürften jedoch die Investitionsthesen sein, die ich mit den Aktien verbinde. Hier sind daher die Gründe, weshalb es ausgerechnet diese Aktien erwischt hat, die ich jetzt nachgekauft habe.

Fresenius: Dividende und Value im Programm

Eine erste Aktie, die ich im März nachgekauft habe, ist die von Fresenius. Die Investitionsthese ist eigentlich einfach. Vor allem wenn du in den letzten zwei, drei Monaten meine Artikel hin und wieder gelesen hast, dürften dir die Inhalte bekannt vorkommen.

Die Fresenius-Aktie ist für mich eine qualitative Value-Chance. Zum Zeitpunkt meines Kaufs lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 11, die Dividendenrendite hat hingegen 2,4 % betragen. Bewertungsmerkmale, die ich einfach nicht ignorieren konnte.

Allerdings bin ich auch weiterhin von der Qualität und der defensiven Klasse der Fresenius-Aktie überzeugt. Das Geschäftsjahr 2020 ist zwar ein wenig durchwachsen gewesen, in der Summe jedoch stabil. Zudem könnte sich die Ausgangslage bessern und ein moderates Wachstum halte ich zumindest mittelfristig für wahrscheinlich. Deshalb ist die Fresenius-Aktie ein Name gewesen, den ich im März erneut gekauft habe.

Zalando: Eine zweite Aktie, die ich gekauft habe

Auch die Zalando-Aktie habe ich, genau genommen, lediglich ein weiteres Mal nachgekauft. Das hängt wiederum nur leicht mit dem Discount zusammen, den die Anteilsscheine jetzt besitzen. Eine dreistellige Kursmarke ist jedenfalls zwischenzeitlich weiter entfernt gewesen.

Allerdings hängt der Grund, weshalb ich diese Aktie erneut gekauft habe, mit der allgemeinen Investitionsthese und vor allem dem Wachstum zusammen. Zalando möchte in den nächsten Jahren das Gross Merchandise Volume ca. verdreifachen. Ich sehe eine ähnliche Entwicklung auf die Umsätze zukommen. Zudem dürfte die Zalando-Aktie weiterhin profitabel werden. Das alleine ist bereits ziemlich spannend.

So mancher Investor fürchtet vielleicht ein Nachlassen des Corona-Effekts, weshalb die Bewertung vielleicht jetzt preiswerter ist. Allerdings glaube ich an die Stärke des E-Commerce sowie die Möglichkeit, dass sich das Konsumverhalten vieler Verbraucher in Zeiten von COVID-19 verschoben hat. Das dürfte auch den zukünftigen Wachstumspfad ebnen.

Redfin: Diese Aktie habe ich erstmals gekauft

Zu guter Letzt habe ich im März Aktien von Redfin gekauft. Genauer gesagt sogar zweimal, um den Zeitpunkt ein wenig zu streuen. Vielleicht wird auch noch ein dritter und ein vierter Kauf folgen, je nachdem, wie die Aktie performt. Die Position muss noch nicht zwangsläufig final ausgebaut sein.

Das, was mir an Redfin gefällt, ist der potenziell gigantische Markt. Redfin möchte nämlich den Markt der Immobilien- und Maklerdienstleistungen digitalisieren. Und vergünstigen. Eine Win-win-Situation für Unternehmen und Verbraucher. Sowie auch für Makler, die sich frühzeitig auf einen Wandel einstellen und einlassen. Zumindest in der Theorie.

Der Wachstumsturbo könnte das iBuyer-Geschäft sein. Mit dem direkten Kauf und Verkauf von Immobilien könnte das Umsatzpotenzial gigantisch sein. Zwar gibt es mit Zillow einen größeren Konkurrenten. Mit einem Marktanteil von knapp über 1 % ist das Marktpotenzial jedoch gigantisch. Es könnte auch Raum für mehr als einen Akteur in diesem Segment vorhanden sein.

