Fresenius: Quartalszahlen können Anleger nicht überzeugen!

Liebe Leser,

die Fresenius SE hat am Donnerstag die Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete für das dritte Quartal eine Gewinnsteigerung, doch den Anlegern gefallen die Details nicht, sodass die Aktie im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen an Wert verliert. Der Kurs der Aktie notiert sehr nahe des 100-Wochen-Durchschnitts. Sollte dieser unterschritten werden, könnte der 200-Wochen-Durchschnittt schnell angesteuert werden. Dieser verläuft derzeit bei 58,50 Euro je Aktie und damit ca. 15 % vom aktuellen Preisniveau entfernt.

Analysteneinschätzungen beim Gewinn verfehlt

Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 15 % auf 8,3 Mrd. US-Dollar. Netto verdiente man 423 Mio. Euro und damit 14 % mehr als im Vorjahr. Analystenerwartungen von 431 Mio. Euro wurden somit verfehlt, was auch dazu beigetragen haben könnte, dass Anleger fürs Erste das Weite suchen. Das EBIT lag bei 1,13 Mrd. Euro und damit 9 % über dem des Vorjahres. Die Prognosen für das aktuelle Jahr wurden bestätigt. Der Umsatz soll zwischen 15-17 % steigen, der Gewinn dürfte um 19-21 % zulegen. Nach Regionen stieg der Umsatz in Nordamerika um 7 %, in Europa um 4 %, in China um 12 %. Die Region Asia-Pazifik verzeichnete ein Wachstum von ebenfalls 12 % und die Regionen Lateinamerika sowie Afrika erzielten zusammen ein Wachstum von 8 %.

Fresenius Medical Care Zahlen

Bei der Tochter Fresenius Medical Care stieg der Umsatz währungsbereinigt auf 4,34 Mrd. US-Dollar und damit um 2,9 %. Das EBIT lag bei 609 Mio. Euro und damit 0,3 % niedriger als im Quartal davor. Die Hurrikans hatten laut Angaben des Managements negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis gehabt. Netto verdiente die Tochter per Q3 2017 309 Mio. Euro und damit 1,6 % mehr gegenüber dem Vorquartal. In den ersten neun Monaten verdiente das Unternehmen 13,4 % mehr als im Vorjahr. Schauen wir auf die Segmente, dann wird deutlich, dass insbesondere der US-Umsatz Schwäche anzeigt. Hier stiegen die Umsätze um 0,4 %. Im gesamten Nordamerika betrug der Anstieg 2,2 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.