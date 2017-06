Fresenius Medical Care mit massivem Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Lieber Leser,

Fresenius Medical Care hat in den zurückliegenden Handelstagen der vergangenen Woche einen Kursaufschlag von 4 % geschafft. Innerhalb der letzten beiden Wochen ging es sogar um 5 % aufwärts, sodass die Aktie für charttechnische wie für fundamental orientierte Analysten einen klaren Kauf darstellt. Das Kursziel liege in Richtung 100 Euro, was einem Kurspotenzial im zweistelligen Prozentbereich entsprechen würde. Fundamental orientierte Analysten sind ebenfalls optimistisch. So meinen immerhin 55 % der Bankexperten, der Wert sei ein „Kauf“, 40 % votieren für „Halten“ und lediglich 5 % für „Verkaufen“.

Fresenius Medical Care: Neue Tops

Erst am 2. Juni hatte der Wert ein neues Allzeithoch bei 86,41 Euro erreicht. Dies ist aus Sicht der Charttechniker lediglich eine Zwischenstation. Denn Hürden auf dem Weg zu den runden 100 Euro gebe es naturgemäß nicht mehr. Technische Analysten pflichten der optimistischen Grundhaltung bei. Denn die Aktie befindet sich in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen nunmehr im Aufwärtstrend.

Dabei ist der Abstand zum jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt als Maßstab vergleichsweise gering. Lediglich auf die 200-Tage-Linie ist der Abstand mit etwa 8 % noch recht groß. Dennoch: Der Aufwärtstrend gilt als sehr breit und damit stark.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

Rolf Morrien präsentiert: Die 5 besten Aktien der Welt!

Sichern Sie sich heute GRATIS und EXKLUSIV bei uns die Namen der 5 besten Aktien der Welt. Dafür erhalten Sie Rolf Morriens Report „5 besten Aktien der Welt“. Mit diesen Aktien wird bei Ihnen noch in 2017 die Kasse klingeln. Sie erhalten „Die 5 besten Aktien der Welt“ nur hier und heute!

JETZT HIER KLICKEN UND KOSTENLOS ANFORDERN!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.