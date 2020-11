Bei Fresenius Medical Care heute Gewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Fresenius Medical Care in den heutigen Handel. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Aktuell kostet der Titel damit 70,92 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Fresenius Medical Care-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 74,58 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Fresenius Medical Care-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Fazit: Sind das bei Fresenius Medical Care jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.