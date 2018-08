Fresenius Medical Care: Wo liegen die Wachstumsschwerpunkte?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Peter Niedermeyer, dass Fresenius Medical Care besonders in Nordamerika erfolgreich ist. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Nicht nur die jüngsten Geschäftszahlen von Fresenius Medical Care selbst waren interessant, auch die Entwicklung der Patientenzahlen im regionalen Vergleich lohnt einen zweiten Blick. Die Entwicklung! Am 30.6.2018 gab es weltweit exakt 325.188 Patientinnen/Patienten bei Fresenius Medical Care, also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.