Fresenius Medical Care: Rette sich, wer kann!

Der Blick auf die Kurstafel dürfte Fresenius Medical Care-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Der Kurs rauscht nämlich rund drei Prozent in den Keller. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 64,72 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Da Fresenius Medical Care heute einen markanten Bereich unterschritten hat. Schließlich sinkt der Kurs heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato bedeuteten 65,94 EUR dieses Tief. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Anleger, die bei Fresenius Medical Care schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer längeren Abwärtswelle.

