Fresenius Medical Care: Oberhalb von 58,00 Euro könnten die Gewinne warten!

Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 hat die charttechnische Unterstützung bei 54,00 Euro mit einem Tagestief von 53,50 Euro am 23. März getestet. Es gab eine Gegenbewegung, die an einem entscheidenden Punkt angekommen ist. Das Hoch von 58,72 Euro am 24. März müsste jetzt überboten werden, damit sich der Trend fortsetzt. Wenn das gelingt, sehen wir eine gute Chance auf Kursgewinne. Fresenius ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



