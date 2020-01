Fresenius Medical Care: Glauben Sie das?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Am 03.01.2020, 00:01 Uhr notiert die Aktie Fresenius Medical Care an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 66.04 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Unsere Analysten haben Fresenius Medical Care nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Fresenius Medical Care erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 9,21 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,22 Prozent im Branchenvergleich für Fresenius Medical Care bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 74,64 Prozent im letzten Jahr. Fresenius Medical Care lag 56,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Fresenius Medical Care ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 105,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Fresenius Medical Care-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Fresenius Medical Care aus dem letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 78,38 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (65,96 EUR) ausgehend um 18,82 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Fresenius Medical Care von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.