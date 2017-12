Fresenius Medical Care: Beflügelt Trump?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

Fresenius Medical Care erhält einen neuen Schub und Donald Trump ist nicht unschuldig daran. Seine Steuerreform, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft tritt, verhilft dem Unternehmen zu unerwarteten Tantiemen in dreistelliger Millionenhöhe.

Rund 200 Millionen Euro kann der Spezialist für Produkte und Dienstleistungen rund um Erkrankungen der Niere in 2017 einmalig als Gewinn verbuchen. Dieses Positive bleibt nicht ohne Folgen für den Aktienkurs. Dieser steht kurz vor dem Ausbruch.

Gelingt der Ausbruch?

Sollten Sie in Fresenius Medical Care investiert sein oder planen Sie in den nächsten Wochen ein Investment in diese Aktie, dann beachten Sie bitte folgende drei Werte:

89,22 Euro. Hier befindet sich das bisherige Allzeithoch und die Aktie steht kurz davor, diesen Wert wieder zu erreichen. Kann dies gelingen, so ist der Weg für weitere Kursgewinne frei.

84,30 Euro. Gelingt der Ausbruch nicht und kommt es entsprechend zu einem Rücksetzer, so verläuft hier die erste Unterstützung, an der der Fall gebremst werden sollte. Wird die Unterstützung nach unten gebrochen, ist dies ein erstes Alarmzeichen.

77,33 Euro. Take the money and run.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.