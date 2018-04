Fresenius Medical Care Analyse: Umsatzwarnung schickt Aktie gen Süden

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Seit Jahresbeginn präsentiert sich das Wertpapier von Fresenius Medical Care (FMC) in einem klaren Abwärtstrend, eine Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA drückt jetzt aber zusätzlich auf die Stimmung der Anleger und schickte die Aktie tief ins Minus. FMC hat am Sonntag nämlich das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für dieses Jahr von rund 8 Prozent, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.