Fresenius Medical Care Aktie: Was bis zum 10. Mai interessant ist!

Bei Fresenius Medical Care (FMC) läuft den Unternehmensangaben zufolge seit vorigen Dienstag (= 12. März) ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien. In den rund zwei Monaten bis zum 10. Mai 2019 sollen im Rahmen des Programms bis zu 6 Mio. Stammaktien zurückgekauft werden, so FMC. Dafür will FMC bis zu 330 Mio. Euro in die Hand nehmen. Und was soll mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.