Fresenius Medical Care-Aktie: Herbe Rücksetzer – was nun?

Die Aktie von Fresenius Medical Care ist in der vergangenen Sitzung am Donnerstag recht deutlich unter Druck geraten. Damit hat der Wert nach Auffassung der Analysten, die der Charttechnik vertrauen, jedoch noch keinen übermäßigen Rückschlag erlitten. Denn vorher gab es am 7. November einen kräftigen Aufschlag um mehr als 6 Euro oder über 8 %. Insofern sind Gewinnmitnahmen aus charttechnischer Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.