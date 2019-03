Fresenius Medical Care Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius Medical Care Aktie sank durch den Widerstand bei 91,72 € stark in die Tiefe. Dieser Abwärtstrend wurde aber von dem Jahrestief bei 54,42 € gestoppt und das wandelte die Aktie trendtechnisch in einen Aufwärtstrend um. Der Grund für die Abwärtsbewegung davor könnte sein, dass dort zwei Verkaufssignale gebildet wurden. Außerdem sieht man ein Kaufsignal in diesem Monat (März), das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.