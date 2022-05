Fresenius Medical Care AG & Co. KG-Aktie: Neue Vorstandsvorsitzende!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

Veränderungen Der Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin von Fresenius Medical Care hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Dr. Carla Kriwet mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zur Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Dr. Carla Kriwet tritt die Nachfolge von Rice Powell an, der mit Ablauf seines Vertrages Ende Dezember 2022 aufgrund der Altersgrenze für Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand ausscheiden wird. In ihrer… Hier weiterlesen