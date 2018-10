Fresenius: Kein Halten auf der schiefen Bahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Gewinnwarnung hat den Kurs der Fresenius-Aktie deutlich unter Druck gesetzt. Die Aktie fiel zur Börseneröffnung wie ein Stein auf den Unterstützungsbereich um 60,00 Euro zurück. Hier verlangsamte sich der Kursverfall und es sah zunächst so aus, als könne die Aktie in diesem Bereich einen Halt finden.

Die aktuelle Handelswoche zeigt jedoch, dass diese Hoffnung trügerisch war. Der

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.