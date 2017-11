Fresenius: Die Kasse klingelt wieder – höhere Dividende für Aktionäre?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

der Gesundheitskonzern Fresenius hat einen Lauf: Anfang November verkündete das DAX-Unternehmen seine Zahlen zum dritten Quartal 2017 und konnte damit spürbar überzeugen.

Die Zahlen im Überblick

So verbesserte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, das EBITDA um 12 Prozent auf 1.481 Millionen Euro, das EBIT um 9 Prozent auf 1.129 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 14 Prozent auf 423 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Krankenhausbetreiber und Pharmadienstleister mit einem Ergebniszugewinn zwischen 19 und 21 Prozent.

26. Dividendenerhöhung in Aussicht

Von dieser positiven Entwicklung sollen nun auch – wieder einmal – die Aktionäre profitieren. So stellte Konzernchef Stephan Sturm am Montagabend eine weitere Erhöhung der Dividende in Aussicht: „Wir streben jetzt die 26. Dividendenerhöhung an. Unsere Dividendenpolitik besagt, dass wir unsere prozentuale Ergebnissteigerung auch als prozentuale Dividendensteigerung an unsere Aktionäre weitergeben”, so der sichtlich stolze Manager.

Ausblick bestätigt

Sturm weiter: „Der Ausblick, den wir Anfang November noch einmal bestätigt haben, sieht ein währungsbereinigtes Ergebniswachstum zwischen 19 und 21 Prozent in diesem Jahr vor, und ich gehe heute fest davon aus dass wir diesen Ausblick auch erreichen werden.”

Dividendenentwicklung der Fresenius-Stammaktie

Tatsächlich zeigt der Dividendenpfeil des Konzerns kontinuierlich nach oben. Hier ein kurzer Überblick über die letzten zehn Jahre:

2007: 0,22 €

2008: 0,23 €

2009: 0,25 €

2010: 0,29 €

2011: 0,32 €

2012: 0,37 €

2013: 0,42 €

2014: 0,44 €

2015: 0,55 €

2016: 0,62 €

Ein Beitrag von Marco Schnepf.