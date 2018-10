Fresenius: Kann der Drahtseilakt gelingen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Meine jüngste Prognose hat sich durch die aktuell noch laufende Korrektur sehr genau in die Realität umgesetzt. Damit unterstreicht die Aktie der Fresenius SE einmal mehr den angeschlagenen Zustand, in welchem sich der Anteilsschein nun schon seit Jahresanfang befindet. Aus großer Höhe betrachtet bin ich dementgegen bei Weitem nicht so negativ eingestellt. Der obere Chart zeigt meine langfristige und durchaus positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.