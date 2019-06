Fresenius: Die Käufer wittern ihre Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Im Anschluss an eine negative Meldung aus dem Unternehmen eröffnete die Fresenius-Aktie am 7. Dezember den Handel mit einer großen Kurslücke zwischen 46,86 und 43,38 Euro. Im Tief fiel der Kurs an diesem Tag bis auf 38,28 Euro zurück. Obwohl der Wert seitdem wieder anstieg, gelang es den Käufern aufgrund der Behäbigkeit des Anstiegs erst Mitte Februar, die Kurslücke vollständig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung