Fresenius Kabi startet die United for Clinical Nutrition Initiative in Europa mit einer einzigartigen klinischen Studie zur Beurteilung kritisch kranker Patienten in 11 Europäischen Ländern

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Finanztrends Video zu Fresenius



mehr >

Bad Homburg (ots) - Die ersten Patienten stehen kurz vor der Aufnahme in dieEuroPN-Studie, eine klinische Studie, die die Ernährungsbilanz schwerkrankerPatienten in etwa 100 Krankenhäusern in 11 europäischen Ländern bewerten undsich auf deren funktionelle Ergebnisse konzentrieren wird.Die Studie ist ein wichtiges wissenschaftliches Projekt von United for ClinicalNutrition (UFCN), einer globalen Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, dieUnterernährung in Krankenhäusern und deren schädigende Auswirkungen aufPatientenergebnisse zu bekämpfen. Gesundheitsexperten in rund 100 Krankenhäusernaus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Schweden,Spanien, Tschechien, Ungarn und dem Vereinigten Königreich werden Daten über denErnährungszustand ihrer Patienten sowie die Kalorien- und Proteinzufuhr währenddes Aufenthaltes auf der Intensivstation erheben. Die Kalorien- undProteinbilanz wird mit den klinischen Behandlungsergebnissen in Verbindunggebracht, wobei der Schwerpunkt auf Messungen der körperlichen Funktion liegt.Die gesammelten Daten werden Einblicke in die aktuelle Praxis der klinischenErnährung bei schwerkranken Patienten geben und Potenziale zur Verbesserung derVersorgungsqualität aufdecken.Krankheitsbedingte Unterernährung kann klinische Ergebnisse verschlechternIn jüngster Zeit haben sich die Überlebensraten bei schwerkranken Patientendeutlich verbessert. Krankheitsbedingte Unterernährung ist jedoch mit negativenklinischen Folgen verbunden, einschließlich eines erhöhten Risikos fürInfektionen, einer verlängerten Beatmung und einer längeren Verweildauer auf derIntensivstation.1 Bisherige klinische Befunde deuten darauf hin, dass eineangemessene Nahrungsaufnahme während kritischer Erkrankungen die funktionellenErgebnisse und die Lebensqualität der Patienten nach der Entlassung von derIntensivstation verbessert.2 Dennoch sind die zur Verfügung stehendenErkenntnisse - insbesondere bei schwerkranken Patienten - noch begrenzt. DieEuroPN-Studie wird in diesem Zusammenhang wertvolle Aufschlüsse darüber liefern,wie die klinische Ernährung Behandlungsergebnisse bei schwerkranken Patientenverbessern kann.UFCN - eine globale InitiativeIm Jahr 2014 gründete Fresenius Kabi die UFCN, um das Bewusstsein fürkrankheitsbedingte Unterernährung in den Ländern der Welt zu schärfen. Nach derEntwicklung spezifischer klinischer Projekte und Sensibilisierungskampagnen fürLateinamerika und Asien erweitert UFCN seine Interessensregion nun auf Europa.Die aktuelle EuroPN-Studie ist ein wichtiger Grundstein der europäischenInitiative. Weitere Informationen finden Sie unterwww.unitedforclinicalnutrition.com.Verweise1. Norman K, Pichard C, Lochs H, et al. Prognostic impact of disease-relatedmalnutrition Clin Nutr. 2008;27(1):5-15.2. Wei X, Day AG, Ouellette-Kuntz H, et al. The association between nutritionaladequacy and long-term outcomes in critically ill patients requiring prolongedmechanical ventilation: a multicenter cohort study. Crit Care Med.2015;43(8):1569-7.Über Fresenius KabiFresenius Kabi ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auflebensrettende Medikamente und Technologien für Infusion, Transfusion undklinische Ernährung spezialisiert hat. Mit den Produkten und Dienstleistungendes Unternehmens wird die Versorgung schwer und chronisch kranker Patientenunterstützt. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi beinhaltet ein umfassendesSortiment an I.V. Generika, Infusionstherapien und Produkten der klinischenErnährung sowie die Geräte zur Verabreichung dieser. Im Bereich der Biosimilarskonzentrieren wir uns auf Autoimmunerkrankungen und Onkologie. Im Jahr 2019wurde das erste Biosimilar-Produkt von Fresenius Kabi auf den Markt gebracht. ImBereich der Transfusionsmedizin und Zelltechnologien bietet Fresenius KabiProdukte zur Gewinnung und Verarbeitung von Blut- und Zellbestandteilen an.Mit seiner Unternehmensphilosophie sich "um das Leben zu kümmern", ist dasUnternehmen entschlossen, lebenswichtige Medikamente und Technologien in dieHände von Menschen zu geben, die Patienten helfen und die besten Antworten aufdie Herausforderungen zu finden, denen sie gegenüberstehen. WeitereInformationen finden Sie auf der offiziellen Website unterwww.fresenius-kabi.com.Pressekontakt:Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:Nina EspirituEdelman GmbHBarmbeker Str. 4, 22303 Hamburg, GermanyT: +49 (0)69 401254-345nina.espiritu@edelman.comOriginal-Content von: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell