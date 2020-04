Fresenius: Jetzt kommt es darauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius-Aktie bildete am 20. Februar bei 51,54 Euro ihr 2020er Jahreshoch aus. Anschließend ging der Kurs in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie führte am 19. März zu einem Tief bei 24,25 Euro. Von hier aus starteten die Bullen wieder einen Anstieg.

Er lief zunächst bis zur Marke von 35,00 Euro, verharrte hier für einige Tage und setzte sich anschließend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung