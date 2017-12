Fresenius: Hält der Supertrend des deutschen Dividendenstars?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

die höchste Dividendenrendite zahlt Fresenius gewiss nicht. Da gibt es andere Firmen, die noch mehr ausschütten. Dennoch zählt Fresenius in Deutschland zurecht zu den Stars am Dividendenhimmel, denn das Unternehmen hat in der Vergangenheit etwas erreicht, was nur wenigen Firmen in ihrer Geschichte vergönnt war: Es ist zu einem Dividendenaristokraten aufgestiegen.

Seit nunmehr 25 Jahren zahlt Fresenius nicht nur ununterbrochen eine Dividende, sondern war darüber hinaus auch in der Lage, diese Jahr für Jahr zu erhöhen. Das schaffen weltweit nur sehr wenige Unternehmen. Sie sind aufgrund dieser hohen Konstanz und Verlässlichkeit bei den Anlegern entsprechend beliebt – und Fresenius gehört als einziges deutsches Unternehmen unzweifelhaft zu diesem illustren Kreis.

Auch im langfristigen Kursverlauf spiegelt sich die positive Entwicklung der Dividenden wider. In den langfristigen Charteinstellungen wirkt die Aktie, als verlaufe ihr Kurs wie an einer Schnur gezogen immer weiter nach oben. Einige Konsolidierungen gibt es zwar auch, doch diese fallen zeitlich und preislich meist nicht allzu groß aus.

Erleben wir gerade eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Aktuell bietet die Fresenius-Aktie den langfristig orientierten Käufern wieder eine ansprechende Kaufgelegenheit. Die Aktie hat in den letzten Wochen wieder etwas zurückgesetzt und dabei auf dem langfristigen Supertrend aufgesetzt. Hier ergibt sich für die Käufer die Chance, den Kurs wieder zu stabilisieren und anschließend den langfristigen Trend weiter fortzusetzen.

Die Formulierung ‘langfristiger Trend’ hört sich dabei viel harmloser an als sich die Lage in Wahrheit darstellt, denn der langfristige Supertrend begann bei der Fresenius-Aktie bereits im Jahr 2009. Anleger, die auf eine Fortsetzung des Trends und der attraktiven Dividendenpolitik des Unternehmens setzen, bietet sich daher in diesen Tagen eine gute Chance, neue Positionen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis aufzubauen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.