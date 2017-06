Fresenius: Gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Fresenius für einiges Aufsehen, denn Peter Niedermeyer hat berichtet, dass ein neues Allzeithoch direkt um die Ecke liegen könnte.

Die Ist-Situation! Bei der Fresenius-Aktie sind neue Allzeithochs weniger als 5% entfernt und damit gewissermaßen in Reichweite. Auch ein Blick auf den Chart zeigt einen Aufwärtstrend, der bereits eine ganze Zeit lang anhält.

Die Performance! Auf 5-Jahres-Sicht liegt die Performance bei +210%, selbst ohne die Dividendenzahlungen zu berücksichtigen.

Die Dividendenrendite! Angesichts der guten Performance ist die Dividendenrendite aktuell mit weniger als 1% allerdings nicht unbedingt der Auslöser für den Erfolg der Aktie.

Die Aussichten! Nun hat Fresenius ein neues Generikum namens Azacitidine in den USA eingeführt, welches das Angebot der Tochter Fresenius Kabi im Bereich „intravenös zu verabreichender Onkologie-Produkte in den USA“ ergänzt.

Kann Fresenius mit dem Generikum die gewünschten Erfolge erzielen und diese dann auch an die Aktionäre weitergeben? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.