Fresenius Finance: Potenzial ausgeschöpft?

Als die Fresenius Finance Anleihe im Jahr 2014 startete, konnte sie in relativ kurzer Zeit signifikante Kurssprünge vorweisen. In letzter Zeit geht es aber deutlich ruhiger zu. Im letzten Jahr war der Kurs nahezu konstant bei etwa 109 Prozent, im laufenden Jahr verlor die Anleihe schließlich an Wert und verschlechtert sich bis auf rund 107,5 Prozent. Noch bis zum Jahr 2021 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.