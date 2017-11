Fresenius: Es läuft wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

in der letzten Woche berichtete Marco Schnepf, dass es bei Fresenius überzeugende Zahlen gegeben hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Der Gesundheitskonzern Fresenius hat mit den Zahlen zum dritten Quartal 2017 deutlich überzeugen können. Demnach hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro gesteigert, das EBITDA stieg um 12 Prozent auf 1.481 Millionen Euro, das EBIT stieg um 9 Prozent auf 1.129 Millionen Euro und das Konzernergebnis stieg um 14 Prozent auf 423 Millionen Euro. Für 2017 wird gar ein Ergebniszugewinn zwischen 19 und 21 Prozent erwartet.

Die Dividende! Von den guten Zahlen sollen nun nicht zuletzt auch die Aktionäre profitieren – es soll also eine Dividendenerhöhung geben. Dies wäre übrigens bereits die 26. Dividendenerhöhung des Unternehmens.

Die Dividendenentwicklung! In den letzten letzten zehn Jahren wurde die Dividende wie folgt angehoben:

2007: 0,22 €

2008: 0,23 €

2009: 0,25 €

2010: 0,29 €

2011: 0,32 €

2012: 0,37 €

2013: 0,42 €

2014: 0,44 €

2015: 0,55 €

2016: 0,62 €

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.