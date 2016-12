Fresenius: Erfreuliche Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius hat erneut erfreuliche Ergebnisse präsentiert. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 4,8% und der Gewinn um 13,6%. Gewachsen ist der Konzern in allen Sparten und den wichtigen Regionen Nordamerika, Europa und Asien. Wachstumstreiber Nummer 1 mit einem Umsatzzuwachs von 6,6% auf 11,8 Mrd € war die Tochter FMC, die auch ihre operative Marge auf 14% verbessern konnte. Verantwortlich waren leicht angehobene Erstattungssätze für Dialyse-Behandlungen in den USA.

Management formuliert seine Jahresprognose etwas optimistischer

Mittelfristig könnte die politische Wende in den USA der Tochter in die Karten spielen. Die rentabelste Sparte mit einer Marge von 20,6% ist aber Kabi. Sie wird zwar nicht mehr so stark von Lieferproblemen der Konkurrenz profitieren. Stattdessen werden ab 2017 neue Medikamente für Wachstum und hohe Margen sorgen. Angesichts der insgesamt guten Geschäftsentwicklung hat das Management seine Jahresprognose etwas optimistischer formuliert.

Währungsbereinigt sollen der Umsatz jetzt um 6 bis 8% und der Gewinn um 12 bis 14% steigen. In ähnlicher Größenordnung dürften die tatsächlichen Wachstumsraten ausfallen. 2017 wird es kräftig nach oben gehen. Im September hat Fresenius die 5,8 Mrd € schwere Übernahme der Quirónsalud angekündigt. Der größte Betreiber privater Krankenhäuser Spaniens ist profitabel und erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 2,5 Mrd €. Spätestens im 1. Quartal 2017 soll der Deal abgeschlossen sein.

