Fresenius: Eine Top-Aktie für 2022?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Man mag es kaum glauben: Aber für die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) geht bald ein weiteres mäßiges Börsenjahr 2021 zu Ende. Bis jetzt kommen die Anteilsscheine des DAX-Gesundheitskonzerns auf eine Performance von -11,8 %. Damit hält seit Jahren eine wenig erfolgreiche Serie an.

Eine wichtige Frage ist jetzt bei der Fresenius-Aktie, ob das Börsenjahr 2022 Besserung verspricht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11, einer Dividendenrendite von fast 2,6 % und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis, das sich der Marke von 0,5 nähert, könnte zumindest eine Sicherheitsmarge bei dem DAX-Dividendenaristokraten vorhanden sein. Wichtig ist jedoch, dass sich zwei Baustellen im kommenden Jahr auflösen.

Fresenius-Aktie: 2 Baustellen, die über 2022 bestimmen

Bei der Fresenius-Aktie gibt es zunächst eine Baustelle, die wir weiterhin als Wachstumsschmerzen bezeichnen können. Seit Ende des Jahres 2018 ist die Aktie schließlich mehr oder minder konsequent im Sinkflug. Zu diesem Zeitpunkt hat es eine Gewinnwarnung und eine Wachstumswarnung gegeben, die sich inzwischen bestätigt haben. Die vergangenen drei Jahre sind gemessen am Wachstum nicht mehr sonderlich erfolgreich gewesen.

Wobei es sich inzwischen lohnt, zu differenzieren. Bei der Fresenius-Aktie hat es in den ersten drei Quartalen dieses Börsenjahres schließlich doch Wachstum gegeben. Der Umsatz legte dabei nominell um 2 % und währungsbereinigt um 5 % innerhalb dieses Zeitraums zu. Auch das Konzernergebnis schaffte ein Plus in Höhe von 3 % beziehungsweise währungsbereinigt 6 %. Das sind erste Anzeichen der Besserung. Oder hin zum Turnaround und einem moderaten Wachstum.

Unternehmensorientiert hat es pandemiebedingt jedoch andere operative Baustellen gegeben, die teilweise noch immer anhalten. Im Helios-Segment gab es zwischenzeitlich Einschränkungen aufgrund der Pandemie und verschobener Operationen. Aber vor allem die börsennotierte Tochtergesellschaft Medical Care kämpft bei den Dialyse-Patienten mit einer Übersterblichkeit, die das Zahlenwerk ausbremst. Das ist eine weitere Baustelle der Fresenius-Aktie. Oder anders gesagt: Das Ende der Pandemie dürfte auch hier zu einer Kehrtwende führen.

Wachstum und Turnaround sowie die günstige Bewertung mit einer Sicherheitsmarge sind die Basis für ein besseres Jahr 2022. Wobei sich jetzt die Frage stellt: Treten alle Faktoren auch in den kommenden zwölf Monaten ein?

Ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Die Fresenius-Aktie besitzt für mich jedenfalls insgesamt ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Mit Blick auf die fundamentale Bewertung dürfte zum jetzigen Kursniveau wirklich eine Menge Schlechtes bereits eingepreist sein. Wir blicken hier schließlich auf einen in Summe doch defensiven Dividendenaristokraten, der mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 gehandelt wird und auf einem soliden Niveau profitabel ist.

Ob das Jahr 2022 direkt den Turnaround bringt, das ist eine andere Frage. Allerdings bin ich überzeugt, dass der DAX-Dividendenaristokrat auch für die kommenden Wochen und Monate zumindest eine potenziell interessante Wahl auf dem derzeitigen Bewertungsniveau ist.

Der Artikel Fresenius: Eine Top-Aktie für 2022? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2021