Fresenius: Drohen weitere Kursverluste?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Es hatte sich in der Vorwoche bereits angedeutet, dass es für die Käufer schwer werden könnte, den steilen Anstieg aus der zweiten Oktoberhälfte weiter fortzusetzen. So kam es auch. Nach dem Hoch vom 7. November bei 49,19 Euro ging die Fresenius Aktie in eine Konsolidierung über.

Den Grund für die momentanen Probleme der Bullen stellt die 50-Wochenlinie bei 48,25 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung