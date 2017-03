Fresenius: Belastung durch neue Vorschriften?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Lieber Leser,

Fresenius wird derzeit von der Politik angegangen. Die Arzneimittelregelungen innerhalb der EU sollen verschärft werden, wovon auch das deutsche Unternehmen betroffen wäre. Der Markt reagierte und schickte die Aktie leicht nach unten. So wurden wichtige Marken geknackt, die den Aufwärtstrend hätten halten können. Das Allzeithoch ist inzwischen um gut 4 % entfernt.

Technischer Aufwärtstrend intakt

Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich die Aktie weiterhin im technischen Aufwärtstrend befindet. Fresenius hat in den vergangenen zwei Wochen lediglich 3 % abgegeben und befindet sich daher noch im Aufwärtstrend. Der GD200 als Signallinie für den langfristigen Aufwärtstrend ist noch mehr als 6 % vom aktuellen Aktienkurs entfernt. Der GD100 als wichtige Trendlinie für die Bestimmung des mittelfristigen Trends ist derzeit etwa 3 % entfernt. Lediglich in den kurzfristigen Phasen hat Fresenius mittlerweile einen Abwärtstrend erreicht.

Bankanalysten scheren sich um diesen technischen Trend aktuell kaum. Der Anteil der „Kauf“-Analysten ist mit 80 % überdurchschnittlich hoch. Lediglich 20 % der Analysten wollen die Aktie nur „halten“. Niemand stellt den Wert auf „Verkauf“.

Damit rückt das charttechnische Bild in den Vordergrund. Hier kämpft die Aktie derzeit bei 75 Euro mit einer frisch konstruierbaren Unterstützung, die jetzt zum Widerstand mutieren könnte. Aus dieser Sicht ist die kurzfristige Entwicklung zumindest fraglich.

Deshalb befindet sich die Aktie von Fresenius aktuell im neutralen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.