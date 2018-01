Fresenius: Auf des Messers Schneide!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

Fresenius hatte den Anlegern im letzten Jahr nicht sonderlich viel zu bieten. Während der DAX, die anderen Indizes sowie die meisten darin enthaltenen Werte von Rekord zu Rekord eilten, fiel die Aktie von Fresenius von 79 Euro im Sommer 2017 auf ein Tief bis 60,15 Euro. An dieser Stelle konnte sich jedoch ein Boden bilden , es konnten alte Unterstützungslinien zurückgewonnen werden und jetzt stehen wir an einem Scheidepunkt, an dem sich das Wohl und Wehe der Aktie entscheiden kann.

Drei wichtige Kennzahlen sind zu beachten

Sollten Sie in die Aktie investiert sein oder planen Sie ein Investment in den nächsten Wochen, beachten Sie bitte folgende drei wichtigen Kennmarken:

67,16 Euro. Diese Unterstützung wurde bereits im August und im September 2017 im Rahmen einer Bodenbildung dechiffriert. Diese Linie muss in den nächsten Tagen möglichst dynamisch mit einem Momentum über 100 durchbrochen werden, damit sich alles zum Guten wenden kann.

63,62 Euro. Schafft es der Wert nicht, die 67,16 Euro Grenze zu knacken, befindet sich an dieser Stelle eine Unterstützung, die Halt bieten muss. Dreht der Kurs an dieser Marke nicht wieder nach oben, werden wir höchstwahrscheinlich einen erneuten Fall bis an die 60 Euro Grenze sehen.

72 Euro. Werden die 67,16 Euro überwunden, können schnelle Gewinne bis 72 Euro avisiert werden. Anschließend kann sich die Aktie daran machen, endlich wieder in bekannte Sphären aufzusteigen, um die Anleger 2018 für das schlechte Jahr 2017 zu versöhnen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.