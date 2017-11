Fresenius Analyse: Nach Rücksetzer wieder gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Trader,

Papiere von Fresenius litten zuletzt an massiven Kursverlausten und gaben von den Jahreshochs von 80,07 Euro auf ein Verlaufstief von 60,51 Euro in der vergangenen Woche nach. Damit wurde zunächst einmal der langjährige Aufwärtstrendkanal gebrochen und zudem der EMA 200 auf Wochenbasis angesteuert. An dieser Stelle macht sich jetzt aber sukzessive Kaufbereitschaft breit und könnte daher zu einer technischen Gegenreaktion auf die Kursverlauste der Vorwochen führen. MACD und RSI signalisieren unterdessen ein deutlich überverkauftes Marktumfeld, das zusätzlich für steigende Kursnotierungen spricht und für ein spekulatives Long-Investment herangezogen werden kann.

Long-Chance:

Setzt man nun in die Fresenius-Aktie das allseits bekannte Fibonacci-Retracement von dem oberen Hoch an den letzten Tiefpunkt an, dann passt das wie die Faust aufs Auge. Ein mehrwöchiger Rücklauf zunächst bis in den Bereich von 65,00 Euro und darüber sogar bis zum 38,2 % Fibo-Retracement um 68,00 Euro wäre durchaus vorstellbar und kann über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein tragfähiger Boden und keine weiteren Rücksetzer mehr unter 60,51 Euro. Denn ein Bruch der jüngsten Tiefs und könnte zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung der Horizontalunterstützung um 52,39 Euro weiter abwärts führen.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.