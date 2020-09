Fresenius: Am seidenen Faden

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius-Aktie gibt den investierten Anlegern derzeit reichlich Grund, in der Nacht schlecht zu schlafen, denn das weitere Schicksal des Kurses hängt an einem sehr dünnen Faden. Verantwortlich für die erneute Verschärfung der Situation war das Scheitern der Bullen am 50-Tagedurchschnitt in der Vorwoche.

Nach dem Hoch bei 40,52 Euro fiel der Kurs deshalb wieder auf die Unterstützung der letzten



