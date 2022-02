Fresenius, Allianz, Münchener Rück: Die diesjährige Dividendensaison ist schon jetzt ein Hit! (Es geht nicht nur um das Wachstum …)

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die diesjährige Dividendensaison hat noch nicht einmal angefangen, Aktien wie die von Fresenius (WKN: 578560), der Allianz (WKN: 840400) und der Münchener Rück (WKN: 843002) zeigen jedoch, dass wir viel erwarten dürfen. Ja, wir können sagen: Im Jahr 2022 können wir Dividenden erwarten, die durchaus ein Hit-Potenzial besitzen dürften.

Viele Aktien haben mächtig vorgelegt. Allerdings geht es nicht nur darum, was Aktien wie Fresenius, die Allianz und die Münchener Rück selbst zu bieten haben. Nein, sondern auch die externen Faktoren zeigen: Es gibt im Jahr 2022 eine Dividendensaison, die insgesamt ein starkes Hit-Potenzial beinhaltet. Lass uns das einmal etwas näher ausführen.

Fresenius, Allianz, Münchener Rück: Hit-Dividendensaison!

Grundsätzlich können wir jedenfalls sagen, dass DAX-Aktien wie Fresenius, die Allianz und die Münchener Rück ihr Mögliches tun, um selbst für ein Hit-Potenzial zu sorgen. Für diese Dividendensaison haben die beiden Versicherer beispielsweise ihre Ausschüttungen um über 12 % erhöht. Wobei das natürlich noch auf der Hauptversammlung bestätigt werden muss. Der DAX-Gesundheitskonzern bleibt sich mit seinem moderateren Wachstum treu und schafft es immerhin auf ein Plus von 4,5 % im Jahresvergleich.

Der Grund, warum diese Aktien für die Dividendensaison jedoch so interessant sind, hängt in Teilen auch mit der Rezeption zusammen. Allianz und Fresenius besaßen zuletzt entweder einen teuren Schadensersatz oder operative Segmente mit Schwierigkeiten. Beide Aktien sind in Summe jedoch sehr profitabel und auf Wachstumskurs, was jedoch zu sinkenden Kursen geführt hat. Deshalb können wir diese Aktien unter anderem jetzt noch mit einem Discount erhalten.

Sowohl Fresenius mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 10 als auch Allianz und Münchener Rück mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 12,5 oder weniger sind derzeit preiswert bewertet. Das führt dazu, dass wir hohe Dividendenrenditen erhalten können. Und das trotz des Wachstumspotenzials.

Diese DAX-Dividendensaison hat daher alleine bei diesen drei Dividendenaktien das Potenzial, etwas Besonderes zu sein. Wachsende Dividenden sind das eine. Aber vergleichsweise niedrige Kurse und hohe Dividendenrenditen das andere. Mit insgesamt günstigen Bewertungen und der Perspektive auf weiteres Wachstum schafft das so manche günstige Chance für passives Einkommen, noch bevor es eigentlich so richtig losgeht.

Auch andere DAX-Aktien sind betroffen!

Allianz, Fresenius und Münchener Rück sind nicht die einzigen DAX-Aktien vor der Dividendensaison, auf die das zutrifft. Aber für mich sind sie allesamt sehr bezeichnend. Es gibt hier ein solides bis deutliches Dividendenwachstum. Aber eben in Summe nicht die Bewertung, die das widerspiegelt. Operativ existieren natürlich Unterschiede, trotzdem erkenne ich auch hier bei diesem Trio insgesamt Highlights.

Für potenzielle Käufer kann diese Dividendensaison daher durchaus ein Hit sein. Es geht in Summe schließlich um 46 Mrd. Euro, wie erste Portale berichten. Jetzt ist vielleicht noch ein guter Zeitpunkt, um sich davon eine Scheibe abzuschneiden.

Der Artikel Fresenius, Allianz, Münchener Rück: Die diesjährige Dividendensaison ist schon jetzt ein Hit! (Es geht nicht nur um das Wachstum …) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von Fresenius und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

