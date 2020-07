Fresenius: Die Aktie wird doch wohl nicht …

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen eine kleine Schwäche geleistet, die sehr schnell unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Am 6. Juli drang der Kurs in der Spitze bis auf 46,48 Euro vor. Damit wurde das Junihoch bei 46,51 Euro ganz knapp verfehlt.

Anschließend fiel der Kurs wieder etwas zurück. Insbesondere der gestrige Handel war von Verlusten gekennzeichnet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung