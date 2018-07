Fresenius Aktie: Wie sieht die Zukunft der Aktie aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Derzeit sind es 14 Analysten, die einen Kauf der Fresenius-Aktie empfehlen. Gerade mal ein Experte ist der Meinung, dass man sich aktuell von der Aktie trennen sollte. Auch in der Minderheit sind diejenigen Analysten, welche die Aktie auf „Hold“ stufen. Insgesamt sind die Analysten also, was die Aktie von Fresenius angeht, positiv gestimmt.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.