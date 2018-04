Fresenius Aktie: Weiterhin im Abwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

Fresenius konnte an der Börse am Donnerstag mit einem Kurssprung von knapp drei Prozent auf sich aufmerksam machen. Anleger sollten dies jedoch nicht überbewerten. Zum einen folgte das Papier in erster Linie dem allgemeinen Markttrend. Am Donnerstag bewegten sich zahlreiche Aktien auf einem ähnlichen Niveau nach oben. Zum anderen befindet sich die Aktie mit einem Kurs von 63,38 Euro am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.