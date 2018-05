Fresenius-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Auf Monatsbasis befindet sich der Aktienkurs von Fresenius derzeit in der unteren Hälfte des Bollinger Bandes. In der kürzeren Einheit auf Tagesbasis liegt er dagegen in der oberen Hälfte des Bollinger Bandes. Dem Aufwärtstrend entsprechend befindet sich die Supertrend-Linie derzeit unterhalb des Kurses. Die 100-Wochen-Linie konnte hingegen noch nicht überwunden werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.