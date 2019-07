Fresenius-Aktie: Was geht da bei Helios?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

In den vergangenen Wochen zeigte sich die Aktie von Fresenius wenig volatil. Der Kurs ging zwar in den vergangenen Monaten leicht zurück, aber größere Ausreißer waren nicht auszumachen. Nun scheint wieder etwas Schwung in die Aktie gekommen zu sein. Angeblich gibt es von Seiten Fresenius Interesse an einem Ausbau der Kliniksparte Helios. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose nach dem Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung