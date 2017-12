Fresenius Aktie: Wachstum in allen Regionen und Sparten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius ist erneut auf Rekordkurs. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 16,4% und der Gewinn um 16,5%. In allen Regionen und Sparten hat der Konzern besser abgeschnitten. Helios und Vamed sind auch profitabel gewachsen. Bei der Dialyse-Tochter FMC haben die Wirbelstürme in den USA die Umsatz- und Margenentwicklung etwas gebremst. Wachstumstreiber Nummer 1 waren die Helios-Kliniken, die von der Übernahme der spanischen Krankenhauskette Quirònsalud profitiert haben. Die Ende Mai angehobenen Jahresziele wurden bestätigt.

Langfristig profitiert Fresenius von der demografischen Entwicklung in der westlichen Welt

Danach sollen der Umsatz um 15 bis 17% und der Gewinn um 19 bis 21% steigen. Sorgen bereitet lediglich die Kabi-Tochter Akorn. Der vor kurzem übernommene USHersteller von Generika musste im 2. und 3. Quartal Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis melden. Denn Akorn ist in den USA einemharten Wettbewerb ausgesetzt, der die Absatzund Preisentwicklung negativ beeinflusst. Dieser Trend könnte sich fortsetzen. Insofern besteht ein Risiko, dass Akorn sein EBITDAZiel von 380 bis 420 Mio € im kommenden Jahr nicht erreicht.

Andererseits ist es Fresenius bisher immer gelungen, größere Übernahmen zügig zu integrieren und auf Rentabilität zu trimmen. Langfristig profitiert Fresenius von der demografischen Entwicklung in der westlichen Welt, wo immer mehr Menschen immer älter werden. Entsprechend steigt die Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsleistungen. Aber auch in den Schwellenländern können sich immer mehr Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung leisten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.