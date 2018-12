Fresenius Aktie: Die Ruhe vor dem Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius Aktie zeigt sich in der laufenden Woche weitgehend unverändert. Auch am Dienstag sind im morgendlichen Handel kaum nennenswerte Bewegungen zu verzeichnen. Die Kurse haben sich jetzt knapp über 51 Euro festgebissen. Schon seit rund zwei Wochen bewegt Fresenius sich an der Börse eher behäbig und lässt klare Signale vermissen.

Für den Moment bleibt damit ein kurzfristiger Abwärtstrend seit Mitte Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.