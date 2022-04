Fresenius-Aktie: Nur die Rallye vor der Dividendensaison?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) präsentiert sich im Moment in einer ziemlich guten Form. Alleine in der letzten Handelswoche schaffte die Aktie ein Plus von 4,8 %. Wobei der Freitag besonders erfolgreich war. Von ihrem Tief hat sich die Aktie jedenfalls erneut um ein Viertel im Plus lösen können. Das ist eine insgesamt starke Performance.

Ein Grund kann die nahende Dividendensaison im DAX sein. So mancher Investor möchte sich vielleicht noch die Qualität und auch die Quantität vom DAX-Dividendenaristokraten sichern. Mit zwischenzeitlich über 3 % Dividendenrendite, jetzt eher 2,7 %, ist die Aktie durchaus attraktiv bewertet gewesen.

Aber es gibt nicht nur die DAX-Dividendensaison als Grund für die Fresenius-Aktie. Blicken wir auf weitere mögliche Investitionsthesen.

Fresenius-Aktie: Auch Inflationsschutz

Für mich ist die Fresenius-Aktie aufgrund ihrer günstigen Bewertung jedenfalls auch ein solider Inflationsschutz. Selbst wenn die 2,7 % Dividendenrendite eher ein Tropfen auf den heißen Stein sind: Die fundamentale Bewertung und die Gewinnrendite sind ausreichend, um einen soliden Ausgleich zu schaffen.

Derzeit ist der DAX-Dividendenaristokrat mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10,5 bewertet. Das heißt, dass die Gewinnrendite momentan, einen konstanten operativen Verlauf vorausgesetzt, bei ca. 10 % p. a. liegt. Selbst eine Inflationsrate von 7,3 % ist damit ausgleichbar. Zumindest, wenn wir die Gewinnrendite als langfristigen Maßstab für mögliche Wertsteigerungen und Renditen insgesamt nehmen.

Als defensiver Gesundheitskonzern besteht bei der Fresenius-Aktie grundsätzlich die Möglichkeit, stabil und zuverlässig zu liefern. Zwar ist das Ergebnis je Aktie in der Pandemie rückläufig gewesen, was an einem schwächeren Geschäft im Helios-Segment und bei Medical Care gelegt hat. Trotzdem ist diese Bewertung günstig und einladend, um langfristig eine solide Rendite gegen die Inflation einzufahren.

Investitionsthese Dividendenwachstum

Wem das bei der Fresenius-Aktie nicht reicht, der kann wiederum auf ein solides Dividendenwachstum setzen. Auch hier gilt, dass die fundamentale Bewertung entscheidend ist. Selbst bei 2,7 % Dividendenrendite und dem Kurs-Gewinn-Verhältnis erkennen wir unterm Strich ein Ausschüttungsverhältnis von unter 30. Potenzial ist daher noch eine ganze Menge vorhanden.

Die Fresenius-Aktie nutzt dieses Potenzial inzwischen sehr beständig für Dividendenwachstum. In diesem Jahr wird die Ausschüttungssumme je Aktie voraussichtlich um 4,5 % gemäß dem Vorschlag erhöht. Und das ist das schwächste Wachstum mit Blick auf die adelige Historie des DAX-Dividendenaristokraten. Bei 2,7 % kann das jedoch ein solider Katalysator über etliche Jahre sein, um deutlich mehr Dividendenrendite zu erhalten.

Zudem dürfte auch der Aktienkurs mit einem langfristigen, beständigen Dividendenwachstum weiter steigen. Potenzial ist jedenfalls genügend vorhanden und die Historie ist ebenfalls sehr, sehr stark und adelig. Das ist für mich eine weitere Investitionsthese, die bei der Fresenius-Aktie durchaus möglich ist.

