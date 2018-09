Fresenius Aktie: Kurse von 150 oder 125 Euro? Das ist hier die Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE & Co. KGaA konnte im Verlauf der zurückliegenden 14 Jahre eine erstaunliche Performance an den Tag legen. Beginnend bei 2.50 € in 2012 bis zum Hoch bei ca. 80 € stellt die Performance einen Zuwachs von ca. 3.200 Prozent dar! In meiner aus 2014 stammenden ersten Langzeitbetrachtung hatte ich bereits einen weiterführenden Anstieg in Aussicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.