Fresenius Aktie: Kann der Trend gebrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

An dieser Stelle wird eine Trendanalyse für Fresenius erstellt. Hierbei wird geschaut wie die Lage der Trendindikationen ist. Es bietet sich an nur während großer Trends im Markt zu sein, da nur so die besten Chancen auf die größten Gewinne bestehen.

Trendanalyse:

HighestHigh Indikator: Hierbei wird untersucht, ob neue Hochpunkte entstehen. Ein Aufwärtstrend wir durch höhere Hochs gekennzeichnet. Von insgesamt 10 HighestHighs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung