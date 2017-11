Fresenius-Aktie: Jetzt könnte es eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

zum Ende der letzten Woche musste die Fresenius-Aktie noch einmal kräftig Federn lassen. Die Aktie verlor am Freitag gut 5 % und unterschritt damit auch eine wichtige Unterstützung. Bislang befand sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, der nun aber in Frage gestellt wurde.

War das schon der Trendwechsel oder steht uns dieser unmittelbar bevor?

Betrachtet man das letzte signifikante Tief bei 63,30 Euro, muss man konstatieren, dass die Fresenius-Aktie diese Marke nun zumindest schon einmal unterschritten hat. Jedoch konnte sich der DAX-Titel gegen Ende des Tages noch einmal aufbäumen und die eminent wichtige Marke zurückerobern. Ob das allerdings nun ausreicht, wird sich in dieser Woche zeigen.

Charttechnische Analyse: Chartbild verspricht keine großen Hoffnungen!

Durch die zwischenzeitliche Unterschreitung ist der Trend durchbrochen, sodass es nun zu einer Trendumkehr kommen könnte. Spannend wird die Entwicklung in der neuen Woche sein. Der Stochastik Indikator hat sich unterdessen bereits festgelegt und legt einen Verkauf nahe. Vielleicht bringt der Relative Stärke Index die Aktie ja wieder zurück in die Spur.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.