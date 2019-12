Fresenius-Aktie: Darum könnte sich ein Investment lohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet und am Montag den Kontakt zum bisherigen 2019er-Hoch bei 52,83 Euro hergestellt. Die letzten Tage waren dagegen von leichten Verlusten geprägt. Dabei folgte die Aktie dem Gesamtmarkt (DAX), der ebenfalls leichte Abschläge verzeichnete. Durch die Gegenbewegung wurde eine leicht überkaufte Marktphase abgebaut, sodass es in einem anziehenden Marktumfeld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



