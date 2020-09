Fresenius Aktie: Bye, bye!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Zum 21. September (nach Handelsende) gibt es beim EURO STOXX 50 Veränderungen. Davon betroffen ist Fresenius. Denn was des einen Freud ist, ist des anderen Leid. So kann sich Vonovia freuen, denn Vonovia steigt in den Euro STOXX 50 auf. Fresenius wiederum fliegt raus. Es fliegen auch weitere bekannte Namen heraus, wie die Telekomkonzern Orange sowie Telefonica. Natürlich ändert so eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



