Fresenius-Aktie: Analysten verbreiten Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Liebe Leser,

die Fresenius-Aktie hat in den vergangenen Tagen an Wert eingebüßt und auch auf Jahressicht bisher keine besonders erfreuliche Performance im Jahr 2018 an den Tag gelegt. Der Kurs ist nun sogar wieder auf das Einstiegslevel des letzten Kaufsignals zurückgegangen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: HSBC stuft die Aktie mit „Halten“ ein!

Obwohl die HSBC die Fresenius-Aktie nur mit „Halten“ einstuft, ist das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.